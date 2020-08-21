Названы лучшие микроволновки

Эксперты протестировали микроволновки популярных марок и назвали лучшие из них. Об этом говорится в исследовании Роскачества. СВЧ-печи тестировали по 154 показателям качества и безопасности.

Специалисты указывают, что отдельные приборы, которые не встраиваются в кухонный гарнитур, обычно дешевле, но у них ограниченный набор функций. Одна из самых бюджетных микроволновок в этой категории — Hotpoint-Ariston MWHA 101 SB. У Samsung MG23K3515 AK больше функций: там можно приготовить пиццу и курицу на гриле. Но такая печь не всегда равномерно и быстро подогревает блюда, а также довольно шумная и возможен нагрев ее элементов. Эксперты снизили данной микроволновке баллы за безопасность, указано в исследовании. В топ-5 вошли Hotpoint-Ariston MWHAF 203 SB, Hotpoint-Ariston MWHA 203 SB и LG MJ3965ACW.

«Почти все встраиваемые СВЧ-печи имеют расширенный набор функций и режимов, многие из них могут конкурировать с компактными духовыми шкафами. При этом они дешевле духовых шкафов в несколько раз», — подчеркивают в Роскачестве. В СВЧ-печи Siemens CM 585AGS0 можно приготовить лазанью и пиццу, но модель оказалась довольно шумной. «Работа гриля в Beko MCB 25433 BG (MCB 25433 X) показала неудовлетворительный результат. Духовку эта печь не заменит: данная модель недостаточно хорошо размораживает и подогревает пищу», — признали эксперты.