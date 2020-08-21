Раскрыты винные предпочтения россиян

В последнее время россияне стали чаще покупать сухие вина. Предпочтения россиян касательно этого напитка раскрыл заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в интервью РИА Новости.

Как рассказал Лоевский, все большую популярность набирают сухие сорта напитка. В частности, доля брюта в производстве за последнее десятилетие увеличилась в несколько раз, отметил он. «Сладость в вине становится немодной», — подчеркнул эксперт. Также возрастает спрос на белые и розовые вина.

Помимо этого, все большее предпочтение отдается тонким, фруктовым и менее «алкогольным» винам. По словам специалиста, такая тенденция стала вызовом для производителей, так как идет вразрез с климатическими условиями. «Климат становится более жарким, виноград набирает больше сахаров, сухие вина становятся более крепкими», — пояснил Лоевский.

Эксперт также отметил, что профиль покупателя вина существенно изменился за последние 10-15 лет. Раньше более 80 процентов вина покупали мужчины, тогда как потребляли его в основном женщины. «Сейчас женщины стали более активны как покупатели и выбирают вина, в основном ориентируясь на вкус», — объяснил он.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Буеверов развеял распространенный миф о том, что сухое вино вредит желудку. По его словам, исследования доказывают, что кислотность сухих вин сильно преувеличена. В частности, в сухом вине она в десять раз ниже, чем в газированных напитках, где ее маскируют большим количеством сахара.

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