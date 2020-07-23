Россиянам рассказали о проблемах винных напитков

Эксперты Роскачества проверили 20 различных наименований винных напитков по 40 параметрам и рассказали о проблемах, которые удалось обнаружить. Результаты исследований размещены на портале организации.

В испытании участвовали 18 торговых марок из России, одна из Испании и одна из Литвы. Из них 16 изготавливались из винного сырья, а четыре произведены на основе фруктов.

Впрочем, в 10 из 16 найдены нехарактерные для виноградных спиртов изотопы кислорода и водорода, что свидетельствует об использовании фруктовых спиртов. Как отмечается в сообщении, нарушением такие отклонения назвать нельзя.

Все напитки признаны безопасными, а основные проблемы касаются несоответствия товара и маркировки. В двух найдены незаявленные консерванты, три напитка не соответствовали указанному критерию «полусладкий», а в одном обнаружен синтетический краситель, хотя его концентрация не превышала норму, а на этикетке имелось корректное указание.

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Еще у двух марок заявленная крепость отличалась от реальной. У большинства напитков, 16 из 20, на этикетке не указано соответствие одному из действующих в России в настоящее время стандартов, хотя это требование является обязательным.

Винным напитком называют продукцию с объемом этилового спирта от 1,5 до 22 процентов, где не менее половины объема составляют виноматериалы с возможным добавлением ректификованного этилового спирта. Последний может быть произведен из пищевого сырья, спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, винного дистиллята, фруктового дистиллята, сахаросодержащих продуктов. В напитке также могут находиться ароматические и вкусовые добавки и пищевые красители.

Ранее Роскачество рассказало о том, как правильно подбирать вино к пикнику, порекомендовав белое вино классических сортов и красное с фруктовыми и пряными оттенками.