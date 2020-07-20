Россиян предупредили об опасных паразитах в рыбе

Роскачество предупредило россиян об опасных паразитах в рыбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из наиболее опасных паразитарных заболеваний является анизакидоз. Он поражает желудочно-кишечный тракт, в результате чего могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Личинки нематод, вызывающие анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб, в том числе, в скумбрии, тунце, горбуше, морском окуне, а также в кальмарах, осьминогах и креветках.

Еще одним опасным заболеванием является описторхоз, поражающий печень и желчевыводящие пути. Отмечается, что паразиты, вызывающее это заболевание, могут находиться в рыбе семейства карповых, таких как лещ, жерех, уклея, красноперка, подуст и другие.

Россиян призвали не покупать рыбу в частных домах или с рук возле рек и озер. Роскачество порекомендовало употреблять в пищу продукты, которые были изготовлены на предприятиях с соблюдением санитарных правил.

В марте экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование ломтиков масляной рыбы холодного копчения в вакуумной упаковке. В тестировании приняла участие продукция марок «Балтийский берег», «Меридиан», «Океан», «Олива» и «А`море» стоимостью от 860 до 2440 рублей за килограмм. На вкус экспертам понравились все образцы, однако к рыбе «ОКЕАН» и «А`море» возникли вопросы по разделке: выявлено наличие крупных реберных костей. Кроме того, у образцов «Олива» и «Балтийский берег» оказалось относительно высокое кислотное число. Это значит, что рыба еще не испортилась, но долго храниться уже не может.