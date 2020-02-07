Предсказана массовая гибель рыб и насекомых в России

Эксперты предсказывают, что необычно теплая зима в России, причиной которой считаются глобальные изменения климата, может привести к катастрофическому снижению популяции комаров, а также уменьшению количества речной рыбы на треть. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, потепление приводит к пробуждению комаров из периода спячки, однако посреди зимы насекомые не могут найти пропитание, поскольку основной их пищей являются нектар и растительные соки. В результате комары не оставляют потомство и гибнут.

В свою очередь, личинки насекомых составляют кормовую базу для некоторых видов рыб, которые также будут голодать и гибнуть. Комары представляют существенную часть рациона для мальков и головастиков. Уменьшение численности рыб проявится с временной задержкой в полгода или год. Кроме того, отсутствие снега и относительно высокая температура воздуха повышает вероятность гибели икры лещей, сазанов и карасей. Все вместе это может привести к сокращению популяции на 20-30 процентов.

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