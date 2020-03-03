Названа лучшая копченая рыба

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование ломтиков масляной рыбы холодного копчения в вакуумной упаковке. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Балтийский берег», «Меридиан», «Океан», «Олива» и «А`море». Стоимость рыбы варьируется от 860 до 2440 рублей за килограмм. Масляной считается разная рыба: эсколар, строматей или рувета — в этих сортах много жиров (до 22 процентов). На российском рынке самый популярный продаваемый представитель «масляных» — эсколар. Эта рыба указана в маркировке образцов «Балтийский берег» и «Океан». Какая именно рыба находится в других упаковках, не уточняется

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На вкус экспертам понравились все образцы. Однако к рыбе «ОКЕАН» и «А`море» возникли вопросы относительно разделки: выявлено наличие крупных реберных костей. Кроме того, у образцов «Олива» и «Балтийский берег» оказалось относительно высокое значение кислотного числа. Это значит что рыба хоть и не испортилась, но долго храниться она не сможет.

Консервантов в проверенных ломтиках не нашли, однако в три образца не соответствуют требованиям технического регламента по общему содержанию мезофильной микрофлоры. Например, в масляной рыбе «Меридиан» зафиксировано превышение допустимого значения в 15 раз, а у образца «ОКЕАН» — в 100 раз. По итогу проверки к покупке рекомендовали рыбу «Балтийский берег» и «Олива».

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