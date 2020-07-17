Россиян научили выбирать вино к шашлыку

Эксперты Роскачества назвали лучшие вина, которые подойдут под шашлык на природе. Об этом говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Из красного для пикника на природе лучше подойдут вина не очень сложные, но сбалансированные, с ярко выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе. От красных вин с долгой выдержкой, и для которых нужна декантация, эксперты рекомендуют отказаться.

Идеальным выбором может стать белое вино, а именно из классических сортов винограда — рислинг и шардоне. Оно хорошо подойдет под мясо, птицу и рыбу.

Ликерные вина не рекомендуют употреблять в жаркую погоду, поэтому их лучше оставить на осень. Помимо этого, стоит запастись бокалами винной формы, а при употреблении напитка держать их за ножку, чтобы вино не нагревалось от руки.

Для полного раскрытия вкуса вина необходимо заранее охладить бутылки и убрать их в термобокс. Охлажденными лучше везти даже красные вина.

Ранее Роскачество выяснило, что россияне чаще стали отдавать предпочтение вину, а не крепкому алкоголю.