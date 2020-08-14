Развеян миф о вреде сухого вина

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов развеял распространенный миф о том, что сухое вино вредит желудку. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты».

Эксперт подчеркнул, неправильно говорить о том, что определенные продукты и напитки агрессивно воздействуют на желудок. По его словам, любые напитки и пища лишь ослабляют кислотность. «Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином», — отметил он.

Изжога происходит из-за заброса кислоты в пищевод, где среда близка к нейтральной. «Согласно современным данным, в развитии язвенной болезни роль кислой пищи несущественна», — уточнил Буеверов. Исследования доказывают, что кислотность сухих вин сильно преувеличена. В частности, в сухом вине она в десять раз ниже, чем в газированных напитках, где ее маскируют большим количеством сахара.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла безопасное количество пива в день. По ее словам, допустимая суточная норма пенного напитка не должна превышать 300 миллилитров. Она отметила, что умеренное употребление пива может принести пользу: оно улучшает обменные процессы в организме и помогает усваивать пищу.