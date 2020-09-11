Названы лучшие маринованные огурцы

Организация Роскачество провела повторное исследование продающихся в России маринованных огурцов и назвала лучшие бренды. Данные проверки есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оценивали семь марок — «Пиканта», Green Ray, «Хороший день», Lutik, «6 соток», «Просто» и Bonduelle. Самую хорошую оценку получили огурцы «Пиканта», чей рейтинг вырос до 4,65 балла, а следом идет марка Green Ray — рост до 4,45 балла.

У продукта «Хороший день» оценка немного ниже — 4,4 балла, а у Lutic — 4,18 балла. Также рейтинг выше четырех получили огурцы «6 соток» (4,05 балла).

Проблемы выявлены у Bonduelle, чей рейтинг упал до 1,55 балла из-за избытка уксусной кислоты, плохого внешнего вида, малой массовой доли растворимых сухих веществ в заливке и неточностей в маркировке, связанных с размерами огурцов.

Огурцы «Просто» получили 2,1 балла из-за недостоверной маркировки, сравнительно малого количества уксусной кислоты и соли, а также малой доли самих огурцов в рассоле.

Также отмечается, что некоторые производители честно указали, что огурцы завезены из Азии, а другие пытались скрыть этот факт. Так, в марке «Просто», которая датируется январем, сообщается, что страна происхождения продукта — Россия. Впрочем, опасных веществ, например пестицидов, ни в одном из продуктов не обнаружено.

Ранее Роскачество проверило 26 марок бородинского хлеба и выяснил, что все они оказались недостаточно полезными. Например, не соответствовали требованиям по количеству витаминов В1, В2, В3 и Е.