В «Докторской» колбасе нашли слюнные железы

Эксперты Роскачества провели повторную проверку колбасы «Докторская» шести торговых марок, которые ранее были пойманы на нарушениях. О результатах исследования сообщается на сайте организации.

Все выявленные проблемы производители «Велком», «Вязанка», «Клинский», «Мясной дом Бородина 1997», «Дымов» и «Окраина» устранили, однако первая компания нарушила другое требование. В колбасе нашлись фрагменты слюнных желез, что не предусмотрено ГОСТом.

Каждый из указанных товаров повысил свой рейтинг в базе Роскачества, но в трех из них выявлены либо следы антибиотика, либо несоответствие органолептических показателей, либо наличие консервантов. Это не является нарушением, но не соответствует опережающим требованиям организации.

До этого, в 2017-2018 годах, Роскачество уже проверяло популярный сорт колбасы, и тогда нарушения были найдены практически в половине продукции. Однако по большей части они заключались в недостоверном составе, за исключением одного случая превышения содержания антибиотика тетрациклиновой группы в полтора раза от максимально допустимого. В нынешнем исследовании проблемы подобного уровня не обнаружены.

В июле экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовал шесть марок докторских сарделек. Никаких замечаний не вызвал только один производитель.