Названа лучшая «Русская» колбаса

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование «Русской» колбасы популярных марок и назвал лучшие. В тестировании приняла участие продукция брендов «Велком», «Рублевский», «Малаховский», «Царицыно», «Мясницкий ряд» и «Окраина». Копии протоколов испытаний есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
«В образцах "Велком", "Мясницкий ряд" и "Рублевский" микроструктурный анализ выявил «животный (коллагеновый) белок», который не указан в составе и не предусмотрен рецептурой "Русской" колбасы, изготовленной по ГОСТу», — говорится в исследовании.
Кроме того, в образцах «Малаховский» нашли клетчатку, в «Царицыно» добавлены растительный углеводный компонент и крахмал, а в «Мясницком ряду» кроме животного белка присутствуют также частицы свиной шкурки, крахмал и изолят соевого белка. Также специалисты указали, что колбаса «Велком» может быть опасна для здоровья. В итоге к покупке рекомендовали только продукцию марки «Окраина».
В конце июля специалисты проверяли карбонад популярных марок. В ходе тестирования выяснилось, что в трех образцах — «Велком», «Ближние горки», «Великолукский мясокомбинат» — выявлены нарушения по микробиологическим показателям: высокий уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в образцах «Мясной Дом Бородина» и «Микоян» обнаружен крахмал, а у карбонада «Велком», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский», «Рузком» специалисты отметили несвойственный данному виду продукта вкус и запах.