Назван лучший карбонад

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование карбонада популярных марок. Копия протоколов испытаний имеется в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция брендов: «Велком», «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский» и «Рузком».

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В сразу трех образцах — «Велком», «Ближние горки», «Великолукский мясокомбинат» — выявлены нарушения по микробиологическим показателям: высокий уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в образцах «Мясной Дом Бородина» и «Микоян» обнаружен крахмал, а у карбонада «Велком», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский», «Рузком» специалисты отметили несвойственный данному виду продукта вкус и запах.

В итоге в черный список попал карбонад торговых марок «Велком», «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Ближние горки», «Микоян», «Рузком»

Ранее в июле эксперты проверяли яблочную пастилу. В целом вся пастила соответствует требованиям безопасности, и в черный список ни один образец не попал. К покупке специалисты рекомендовали пастилу «Шармэль» и «Сласти для счастья».