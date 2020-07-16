Любимая еда россиян оказалась опасной

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал какая любимая еда россиян может оказаться опасной для здоровья. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фосфаты широко используются в пищевой промышленности в качестве, например, регуляторов кислотности и стабилизаторов. В самом фосфоре нет ничего опасного, но важно, чтобы он поступал в организм в соотношении 1:1 с кальцием, предупреждают специалисты. «В противном случае происходит нарушение фосфорно-кальциевого обмена, и кальций "вымывается" из костей. Переизбыток фосфора в рационе врачи считают основной причиной того, что все больше молодых людей и людей среднего возраста страдает остеопорозом», — предупреждают в «Росконтроле».

«Старайтесь, чтобы в вашем рационе было как можно меньше готовых продуктов: вареных и копченых колбас, сосисок, полуфабрикатов, крабовых палочек, чипсов, плавленых сыров газированных напитков с высоким содержанием фосфора», — говорится в исследовании. Также специалисты рекомендуют употреблять больше молочных продуктов.

Ранее эксперты рассказывали об опасности покупного шашлыка. Например, в маринованном мясе из магазинов Selgros и «Магнолия» выявлено недопустимо высокое содержание фосфора, что может свидетельствовать о наличии незаявленных фосфатов. В мясе под брендом «О’Кей» обнаружены консерванты.