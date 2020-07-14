Шашлык из российских магазинов оказался опасным для здоровья

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шашлыка (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем участвовали образцы семи брендов: «Лента», «Магнолия», «МясновЪ», «О’Кей», «Перекресток», Globus и Selgros. В результате во всех образцах было выявлено содержание опасных для здоровья веществ.

Эксперты исследовали образцы по более, чем 40 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке, гистологические и микробиологические показатели, а также наличие антибиотиков и консервантов. Образцы при этом приобретались непосредственно в магазинах.

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Все исследованные образцы соответствуют требованиям к микроструктурному составу шашлыка и органолептическим показателям. Во всех образцах, кроме «Перекрестка», фактическое содержание жира оказалось ниже указанного на упаковке, что противоречит требованиям.

В шашлыке из магазинов Selgros и «Магнолия» выявлено недопустимо высокое содержание фосфора, что может свидетельствовать о наличии незаявленных фосфатов. В мясе под брендом «О’Кей» обнаружены консерванты.

Помимо этого, во всех образцах, кроме Globus, обнаружено содержание вредного вещества — микробной обсемененности мезофильной микрофлорой. В мясе «Магнолии» и «МясновЪ» показатель превышал предельно допустимую норму в 30 раз. В образцах из «Магнолии» и «Перекрестка» выявлены бактерии группы кишечной палочки.

По результатам исследования все образцы занесены в черный список «Росконтроля» из-за несоответствия требованиям безопасности.

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