Названы лучшие докторские сардельки России

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование докторских сарделек и назвал лучший продукт. Его результаты поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Рублевский», «Дымов», «Мясной дом Бородина», Selgros, «Малаховский» и «Окраина».

По результатам исследования, продукты всех брендов признаны безопасными. Лучшими оказались сардельки марки «Окраина». Это единственный продукт, ко вкусу которого у специалистов не возникло замечаний. Товары марок «Рублевский» и «Малаховский» так же рекомендованы к покупке, хотя у экспертов и возникли замечания к их органолептическим свойствам.

Сардельки «Мясной дом Бородина», «Дымов» и Selgros не прошли проверку на вкус. Так, специалисты установили, что продукт марки «Дымов» имеет несвойственный сарделькам соленый и вяжущий привкус, а товар Selgros так же имеет посторонний запах. Все три бренда попали в список товаров с замечаниями.

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