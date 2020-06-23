Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование окорочков цыплят-бройлеров и выяснил, что большинство проверенных продуктов оказались опасны для здоровья. Результаты проверки поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты исследовали продукты семи брендов: «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «ВкусВилл» и «Первая свежесть». Все образцы, кроме последних двух, попали в черный список; «ВкусВилл» включили в список товаров с замечаниями. Выяснилось, что только у окорочков «Первая свежесть» нет превышения по бактериям, дрожжам и плесневым грибам, что позволяет рекомендовать его к покупке.

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Эксперты установили, что в окорочках «Ржевское подворье», «Троекурово», «Петелинка» и «Каждый день» присутствуют бактерии листерии. В продуктах последних трех марок также нашли бактерии группы кишечной палочки. В окорочках «Каждый день», помимо перечисленных, обнаружили сальмонеллы. Окорочка «Троекурово», «Петелинка» и «ВкусВилл» содержат антибактериальный препарат, который использовался при жизни цыплят, в результате чего он остался в мясе.

«Да, конечно, никто не ест охлажденные куриные окорочка сырыми, они проходят тепловую обработку, которая позволяет предотвратить многие негативные последствия для здоровья. Но стоит немного недожарить или недоварить продукт, и блюдо станет опасным для здоровья», — сказали в «Росконтроле».

Ранее эксперты организации проверили куриное филе марок «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Латифа халяль», «Каждый день», «Ярославский бройлер» и «Мираторг». По итогам проверки качественными и безопасными признаны только продукты последних двух брендов.

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