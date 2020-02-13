В российских супермаркетах не нашли хорошего фарша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование домашнего фарша из свинины и говядины. Продукты закупали супермаркетах торговых сетей. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция из магазинов «Ашан», «Перекресток», «Карусель», «Азбука вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ». В большинстве образцов обнаружили следы антибиотиков, в продуктах «Карусели» и «О'кей» уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил безопасный в несколько раз. В фарше из «О'кей» и «Мяснова» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в продукции из «Азбуки вкуса» — листерии. В итоге ни один фарш нельзя рекомендовать к покупке. Единственный образец, в котором не были найдены ни микробы, ни антибиотики — из «Перекрестка».

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Весной прошлого года эксперты сделали заключение, что на российский знак качества может претендовать только один фарш «Домашний» — «Хороший вкус». Незадолго до этого проводилось исследование куриного фарша. В тестировании участвовала продукция «Рококо», «Петелинка», «Троекурово», «Каждый день» и «Моссельпром». Ни один образец не был рекомендован к покупке.

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