Названо лучшее куриное филе

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного филе популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участи продукция марок «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

Эксперты рассказали, что для увеличения массы некоторые производители накачивают мясо специальными инъекциями. Признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот обнаружили в грудках брендов «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день». Кроме того, в курятине «Ржевское подворье» нашли листерий. Эти микроорганизмы могут провоцировать листериоз, большую опасность инфекция представляет для людей с ослабленными иммунитетом, детей и беременных женщин. По итогам проверки качественными и безопасными признаны два образца — «Ярославский бройлер» и «Мираторг».

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Осенью 2019-го в «Росконтроле» рассказали об итогах проверки куриных крыльев. Проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство»: в их продукции был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в крыльях «Ржевское подворье» обнаружены сальмонеллы, а в «Троекурове», «Ржевском подворье» и «Ясных зорях» — условно-патогенные энтеробактерии рода Proteus, что делает курятину непригодной для питания детей.

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