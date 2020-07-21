Названа лучшая пастила

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование ванильной пастилы. В тестировании приняла участие продукция брендов «Ударница / Шармэль», «Каждый день», «Красная цена», «Д» / «Сласти для счастья», Lucky day, Aro, «Белевские сладости». Копия протоколов испытаний имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»

В образцах «Д» / «Сласти для счастья», Lucky day и Aro нашли консервант — сорбиновую кислоту. Кроме того, на этикетке всей пастилы написано, что в составе в том или ином виде присутствуют яблоки. Однако лишь в образцах брендов «Ударница» и «Д» яблочное сырье присутствует в сколько-нибудь значимом количестве. Остальные производители обманывают покупателей, заключили в «Росконтроле».

В целом вся пастила соответствует требованиям безопасности, и в черный список ни один образец не попал. К покупке специалисты рекомендовали пастилу «Шармэль» и «Сласти для счастья».

Ранее специалисты «Росконтроля» предупредили о вреде чрезмерного количества фосфатов в еде. Специалисты советуют, что в рационе нужно как можно меньше готовых продуктов: вареных и копченых колбас, сосисок, полуфабрикатов, крабовых палочек, чипсов, плавленых сыров, газированных напитков с высоким содержанием фосфора.