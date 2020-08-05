Спаржа из российских магазинов оказалась опасна для здоровья

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование спаржи по-корейски и выявил наличие в ней бактерий кишечной палочки, опасных для здоровья. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

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Специалисты проверили спаржу, закупленную в шести сетевых магазинах: Billa, Globus, Spar, «Лента», «Азбука вкуса» и «Перекресток». Выяснилось, что все образцы провалили тест на микробиологическую безопасность, в продуктах из всех магазинов нашли бактерии кишечной палочки. В спарже марок «Перекресток» и «Азбука вкуса» также нашли бактерии escherichia coli, которые могут вызывать тяжелое пищевое отравление.

«Вся проверенная спаржа небезопасна, и съесть ее без проблем с желудком сможет только очень здоровый человек», — заявили эксперты. Все проверенные товары включили в черный список «Росконтроля».

Ранее эксперты организации предупреждали об опасностях шашлыка из российских магазинов. Специалисты проверили продукты из супермаркетов «Лента», «Магнолия», «МясновЪ», «О’Кей», «Перекресток», Globus и Selgros и нашли опасные для здоровья вещества во всех образцах.