Бородинский хлеб оказался недостаточно полезным

Эксперты Роскачества устроили тестирование 26 марок бородинского хлеба. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, все товары были российского производства, но оказались недостаточно полезными.

В частности, по содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было, но витаминов, указали исследователи, оказалось маловато. Требованиям организации по количеству В1, В2, В3 и Е ни один товар не соответствовал. В то же время, в ходе тестирования специалисты не обнаружили вредных микроорганизмов и консервантов,

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В начале года бородинских хлеб поверяли специалисты Росконтроля. Тогда тестировали марки «Хлебный дом», «Коломенское», «22 Хлебозавод», «Маркет Перекресток», «Черемушки» и Billa. Тест на безопасность прошли все проверенные образцы. Только в хлебе марки «Маркет Перекресток» нашли небольшое количество пестицидов, но для здоровья это угрозы не несет.

Рецепт бородинского хлеба разработан в 1933 году Московским трестом хлебопечения. В состав входят ржаная и пшеничная мука с добавлением кориандра и тмина.