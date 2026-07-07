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00:25, 8 июля 2026Спорт

Шансы «Краснодара» выиграть трофей в сезоне-2026/2027 оценили

Эксперты считают, что «Краснодар» не выиграет ни одного трофея в сезоне-2026/2027
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Шансы «Краснодара» выиграть трофей в сезоне-2026/2027 оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что «Краснодар» не выиграет ни одного трофея в новом сезоне. Южане идут вторыми в списке фаворитов чемпионата России, уступая «Зениту». Поставить на их победу можно с коэффициентом 4,50. Та же расстановка сил сохраняется и в Кубке страны — здесь на успех «быков» можно сделать ставку с котировкой 5,00. Шансы на то, что «Краснодар» останется без титулов, оцениваются с коэффициентом 1,36.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также подопечные Мурада Мусаева дошли до финала Кубка России, где проиграли «Спартаку».

Ранее стало известно, что матч НорвегияБразилия принес россиянину два миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы сделал ставку на тотал больше двух голов при коэффициенте 4,00. Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды.

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