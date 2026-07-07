Эксперты считают, что «Краснодар» не выиграет ни одного трофея в сезоне-2026/2027

Шансы «Краснодара» выиграть трофей в сезоне-2026/2027 оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что «Краснодар» не выиграет ни одного трофея в новом сезоне. Южане идут вторыми в списке фаворитов чемпионата России, уступая «Зениту». Поставить на их победу можно с коэффициентом 4,50. Та же расстановка сил сохраняется и в Кубке страны — здесь на успех «быков» можно сделать ставку с котировкой 5,00. Шансы на то, что «Краснодар» останется без титулов, оцениваются с коэффициентом 1,36.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также подопечные Мурада Мусаева дошли до финала Кубка России, где проиграли «Спартаку».

Ранее стало известно, что матч Норвегия — Бразилия принес россиянину два миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы сделал ставку на тотал больше двух голов при коэффициенте 4,00. Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды.