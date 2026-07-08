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00:24, 8 июля 2026Мир

Мирошник заявил о нехватке финансовой помощи НАТО для победы Украины

Мирошник: Помощи НАТО Киеву в 70 млрд евро явно не хватит для победы Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро явно не хватит для победы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

По его словам, при этом деньги могут пойти на затягивание боевых действий.

«Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно», — подчеркнул он.

Ранее страны Североатлантического альянса начали рассматривать возможность выделения Украине новых военных средств в размере 70 миллиардов евро.

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