Россиянам дали рекомендации по выбору нотариуса

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору нотариуса, чтобы избежать мошенников, которые выдают себя за юристов. Об этом сообщает ТАСС.

При обращении в нотариальную контору россиянам рекомендуется избегать реальных и виртуальных посредников, а звонить юристу напрямую. Важно искать актуальную и достоверную информацию о нотариате и тарифах на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) или на сайтах региональных палат. При этом следует помнить, что по ряду вопросов нотариусы консультируют бесплатно. Во время поиска специалиста в интернете нужно обращать внимание на все детали: пометки о рекламе, отзывы, адрес и оформление сайта.

При подписании договор рекомендуется внимательно читать, особенно написанное мелким шрифтом, спрашивать о непонятных пунктах. Если документ вызывает сомнения, лучше не подписывать его или показать другому юристу. Если услуга оплачена, но не выполнена нотариусом, Роскачество советует обратиться в полицию, так как в действиях псевдоюристов усматриваются признаки мошенничества.

Ранее РБК со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России сообщил, что в стране стало расти число случаев похищения квартир. В 2019 году насчитывалось 7340 незаконных сделок, в то время как только за первые полгода 2020 года было совершено 4129 преступлений — 56 процентов от показателя за прошлый год.