Ученые предупредили о риске ожирения из-за дефицита одного витамина

Ученые из Университета штата Северная Каролина предупредили о риске ожирения из-за дефицита витамина D в организме, пишет Eat This Not That!

Отмечается, что нехватка одного витамина может нарушить метаболический баланс ростом мышц и накоплением жира. «У рыбок данио с дефицитом витамина D наблюдалась как гипертрофия, так и гиперплазия — увеличение размера и количества жировых клеток», — рассказал автор работы Сет Куллман.

Кроме того, у рыбок выявили превышенный показатель триглицеридов и холестерина, который является признаком метаболического дисбаланса. Они находились на диете, в которой отсутствовал витамин D.

В результате оказалось, что у подопытных наблюдалось гораздо больше жировых запасов. При этом сами они были почти на 50 процентов мельче рыбок из других групп.

Ранее основательница бренда по уходу за кожей Skingredients Дженнифер Рок (Jennifer Rock) рассказала, что недостаток витамина D может привести не только к ухудшению цвета лица, но и к кожным заболеваниям, таким как экзема и псориаз. По ее словам, ежедневно нужно принимать не менее десяти микрограммов витамина D в течение всего года. Этого достаточно для поддержания необходимого уровня в организме.