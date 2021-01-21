Диетолог раскрыл секреты долголетия

Врач-диетолог Марк Гилберт раскрыл секреты питания, способные продлить жизнь. Его слова приводит новостной портал Express.

Прежде всего специалист призывать уменьшить количество потребляемых килокалорий. По его словам, умеренность в еде снижает риск появления рака и болезней сердца. Гилберт подчеркивает, что с помощью низкокалорийной диеты, известной как кембриджская диета, возможно предотвратить диабет второго типа.

При таком типе питания человек потребляет в сутки до 1,5 тысячи килокалорий благодаря батончикам, смузи, коктейлям и супам. Исследование, опубликованное в научном журнале Cell Metabolism, подтверждает, что сокращение суточного калоража на 15 процентов в течение двух лет помогает замедлить процесс старения.

Кроме того, диетолог рекомендует следить за количеством получаемого витамина D, так как его уровень в организме обратно пропорционален риску преждевременной смерти. Для долголетия Гилберт советует есть больше ягод — они укрепляют сердце, снижают риск заболевания раком и диабетом, понижают кровяное давление, а также предотвращают накопление «вредного» холестерина.

Гилберт отметил пользу зеленого чая в ежедневном рационе. Напиток помогает контролировать уровень сахара в крови и понижает давление. Согласно проведенным исследованиям с участием 287 тысяч испытуемых, у людей, которые пьют зеленый чай, риск заболеть диабетом ниже на 18 процентов.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что секрет кавказского долголетия кроется в особом шашлыке. Блюдо обладает правильным содержанием ненасыщенных жиров, пояснил эксперт.