104-летняя профессор на пенсии раскрыла секрет долголетия

Профессор Гарварда на пенсии, которой 104 года, раскрыла секрет своего долголетия. Как сообщает LADbible, она продолжала заниматься спортом, несмотря на преклонный возраст, и считает, что общение с тренером мотивировало ее жить дальше.

Рут Кундсин (Ruth Kundsin) родилась в Нью-Йорке в 1916 году, ее родители были выходцами из Латвии. Она получила степень магистра микробиологии в Школе медицины Бостонского университета, затем пошла в докторантуру Гарвардской медицинской школы по специальностям микробиология, эпидемиология и биологическая статистика. В конце концов, Кундсин стала одной из первых женщин-профессоров в Гарварде и была практикующим врачом-эпидемиологом. Она вышла на пенсию лишь в 81 год.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

С возрастом Кундсин активно занялась спортом и даже стала чемпионкой американских соревнований по плаванию среди пожилых людей. В 93 года она начала тренировки в зале с Диком Реймондом (Dick Raymond), которому на тот момент было 59 лет.

Профессор на пенсии исправно посещала тренировки каждую неделю, особенно ей нравились упражнения на тренажерах. Во время карантина из-за новой коронавирусной инфекции она купила гантели и спортивные резинки для домашних тренировок, а Реймонд приезжал к ней домой.

Тем не менее 28 июля, когда Кундсин исполнилось 104 года, она решила прекратить тренировки, рассудив, что уже слишком слаба для этого. Тренер надеется, что она все же не бросит занятия физкультурой, так как они помогают ей оставаться в форме.

Несмотря на отказ от тренировок, Кундсин довольна своей жизнью. Больше всего ей нравится, что она имеет возможность проводить старость у себя дома. Она считает, что занятия спортом и «социальные аспекты», связанные с этим, помогли ей дожить до столь преклонных лет.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что секрет кавказского долголетия кроется в особом шашлыке. Блюдо обладает правильным содержанием ненасыщенных жиров, пояснил эксперт.