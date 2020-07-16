Родившаяся в XIX веке женщина раскрыла секрет долголетия

122-летняя жительница филиппинского города Кабанкалан раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет Newsflare.

По документам, Франциска Сусано (Francisca Susano) появилась на свет 11 сентября 1897 года. В настоящее время филиппинские власти проверяют ее возраст. Если им удастся подтвердить, что долгожительница действительно родилась в XIX веке, она будет признана старейшей женщиной в мире.

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В прошлом Сусано работала на ферме, у нее 14 детей. Она считает, что прожила столько лет благодаря свежим овощам, которые ела всю жизнь, и своей губной гармошке — она по-прежнему играет на ней каждое утро, когда просыпается. Женщина любит кабачки, баклажаны, окру и корнеплоды, а также мед.

Официально старейшей в мире женщиной считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.