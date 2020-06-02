Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

После смерти 112-летнего британца Боба Уэйтона старейшим мужчиной в мире стал 111-летний житель румынского города Бухарест Думитру Команеску (Dumitru Comanescu). Секрет его долголетия раскрыл сайт Romania-Insider.com.

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Согласно пресс-релизу Бухарестского центра для пожилых, Команеску назван старейшим мужчиной по данным Геронтологической исследовательской группы (GRG) — глобальной группы исследователей различной специализации, проверяющей и отслеживающей супердолгожителей.

Команеску признался, что считает секретом своего долголетия любовь жены, сыновей и внуков. Долгожитель родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос, жудец Прахова. В юности он учился на математическом факультете у известного математика Георге Цицейки, который считается основателем румынской школы дифференциальной геометрии. Позднее Команеску решил изменить специальность и стал изучать сельское хозяйство. После окончания университета он 70 лет работал агротехником и специалистом по болезням растений.

В феврале 2020 года власти Бухареста объявили Команеску самым старым гражданином Румынии, проживающим в Бухаресте, выплатили ему пять тысяч румынских леев (80 тысяч рублей) и вручили памятную табличку.

О смерти Боба Уэйтона стало известно 28 мая. Он умер от онкологического заболевания в возрасте 112 лет и 60 дней. Британец стал обладателем этого титула всего лишь три месяца назад после того, как в Японии скончался 112-летний Титэцу Ватанабэ.

Старейшим из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня. Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

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