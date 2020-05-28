Умер самый старый мужчина в мире

В Великобритании скончался самый старый мужчина в мире. Об этом сообщает Yorkshire Post.

Бобу Уэйтону (Bob Weighton), жившему в доме престарелых в британском городе Альтон, графство Гэмпшир, было 112 лет и 60 дней. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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Долгожитель родился 29 марта 1908 года в английском городе Кингстон-апон-Халл. В прошлом он работал инженером и учителем. У него было два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.

В марте 2019 года сообщалось, что Уэйтон продолжает ходить в продуктовый магазин при помощи ходунков и сам готовит себе еду. Он шутил, что секрет его долголетия — «всяческое избегание смерти».

После смерти Уэйтона вероятными претендентами на титул старейших мужчин в мире стали 111-летний Думитру Команеску из Румынии, родившийся 8 ноября 1908 года, и испанец Сатурнино де ла Фуэнте (Saturnino de la Fuente), появившийся на свет 8 февраля 1909 года.

Самым старым из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня. Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

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