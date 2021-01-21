Медики раскрыли следы пандемии коронавируса на лице и методы борьбы с ними

Медики раскрыли 11 негативных следов пандемии коронавируса на внешности человека и способы борьбы с ними в домашних условиях. Об этом сообщает The Sun.

Так, в частности, результаты исследования косметической компании Glowdays показали, что длительное пребывание в помещении ухудшает цвет лица. «Это происходит из-за недостатка витамина D, чрезмерно сухого воздуха из-за домашнего отопления и частого времяпрепровождения за экранами компьютеров и смартфонов», — пояснил директор медицинской службы сети косметологических клиник Cosmedics доктор Росс Перри (Ross Perry).

По словам основательницы бренда по уходу за кожей Skingredients Дженнифер Рок (Jennifer Rock), недостаток витамина D может привести не только к ухудшению цвета лица, но и к кожным заболеваниям, таким как экзема и псориаз. «Ежедневно принимайте не менее десяти микрограммов витамина D в течение всего года. Этого достаточно для поддержания необходимого уровня в организме», — сказала она.

Установлено также, что из-за центрального отопления люди жалуются на сухость носа и кожи губ. Рок утверждает, что это связано с низкой влажностью воздуха, которая приводит к ухудшению барьерной функции кожных покровов. «Ешьте больше продуктов, богатых незаменимыми жирными кислотами, такие как лосось, грецкие орехи и семена льна», — посоветовала она.

Одной из наиболее частых проблем также стали воспаления и прыщи, вызванные стрессом из-за удаленной работы. «Стресс заставляет организм выделять гормоны, такие как кортизол, который провоцирует железы вырабатывать больше кожного сала. Это приводит к закупорке пор. Кроме того, воспаления могут возникать из-за напряженной домашней обстановки, плохого питания и злоупотребления алкоголем», — пояснил Росс Перри. Для решения этой проблемы доктор порекомендовал умывать лицо утром и вечером, используя очищающие средства.

Чрезмерное воздействие излучения от электронных устройств, в свою очередь, ускоряет процесс старения. «В среднем офисный работник может потратить до десяти часов за компьютером, а миллениалы проверяют свой телефон до 150 раз в день. Это приводит к сухости кожи и возникновению морщин», — рассказал Перри. Для решения проблемы он посоветовал установить ограничение по времени для приложений в смартфоне.

В ноябре британские специалисты по уходу за кожей лица раскрыли оптимальную частоту умывания. Согласно материалу, использование очищающих средств несколько раз в день может принести больше вреда, чем пользы. По мнению экспертов, утреннее умывание совершенно не требуется, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.