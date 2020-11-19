Раскрыта оптимальная частота умывания

Британские специалисты по уходу за кожей лица раскрыли оптимальную частоту умывания. Их рекомендации приводит The Sun.

Согласно материалу, использование очищающих средств несколько раз в день может принести больше вреда, чем пользы. Так, по мнению экспертов, утреннее умывание совершенно не требуется, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.

«Если кожа жирная или склонна к акне, стоит выбрать очищающее средство с салициловой кислотой и умываться только один раз в день. В противном случае она станет сухой и раздраженной», — посоветовала специалист по уходу за лицом и учредительница бренда A-list Кейт Сомервилл (Kate Somerville).

Основательница бренда по уходу за кожей Monastery Афина Хьюитт (Athena Hewett) в свою очередь добавила: «Нет необходимости умываться с утра, так как на лице нет ничего такого, что нужно смывать — макияжа или солнцезащитного крема. Природный жир, вырабатываемый нашим организмом, полезен для кожи — он обеспечивает защитный барьер от внешних факторов».

Помимо этого, косметологи Элис Дженкинс (Alice Jenkins) и Дэвид Джек (David Jack) советуют отшелушивать кожу от двух до трех раз в неделю. По их словам, пилинг не только удаляет омертвевшие клетки, делая лицо ярче, но и помогает увлажняющим и солнцезащитным кремам лучше впитываться.

В июле россиянам назвали способ уберечься от прыщей в жару. Чтобы предотвратить появление акне и пигментных пятен, а также уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей, специалист советует тщательнее умываться и ежедневно пользоваться средствами с SPF защитой.