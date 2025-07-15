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22:52, 15 июля 2025Россия

Российский сенатор объяснил запрет Трампа Зеленскому наносить удары по Москве

Пушков объяснил запрет Трампа Зеленскому наносить ракетные удары по Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам политика, Трамп попытался либо опровергнуть свои предыдущие слова, либо продемонстрировать, что он этого не заявлял. Сенатор напомнил, что президент США ранее исключил возможность поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет JASSM, способных достигать Москвы.

По мнению Пушкова, Трамп не хочет «резкой эскалации» в отношениях с Россией. «Но объективно его последние слова и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM. Лидер США призвал Зеленского не наносить удары по Москве.

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