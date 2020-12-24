Российский врач назвала витамины для иммунитета зимой

Для поднятия иммунитета зимой стоит пить витамины. Самые полезные из них россиянам назвала врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова, передает «Ридус».

В первую очередь Добрецова назвала витамин C. По ее словам, он не может защитить от инфекции, но помогает во время болезни — с его приемом быстрее проходят симптомы болезни, а организм лучше восстанавливается.

Витамин D помогает иммунитету во время сезонных заболеваний, однако его стоит пить круглый год. Если начать применение в декабре, дефицит не успеет восполниться.

Витамин A отвечает за выработку иммуноглобулина на слизистых оболочках. Таким образом повышается их устойчивость к бактериям и вирусам. Витамин также хорошо влияет на работу Т и В-клеток, которые помогают организму бороться с гриппом, коронавирусом и другими инфекциями. Его не обязательно принимать ежедневно, так как он накапливается в печени. Для его получения стоит есть морковь, персики, рыбу и куриную печень.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что в пандемию коронавируса россиянам стоит включить в рацион белок, микроэлементы и витамины C и D. Она подчеркнула, что важно каждый прием пищи употреблять белки. На завтрак лучше всего есть кашу и сыр, сухофрукты, и выпивать чашку кофе, в обед — птицу или рыбу, овощи, а на ужин — что-то легкое, например овощной омлет. По словам Диановой, правильный рацион поможет укрепить иммунитет.