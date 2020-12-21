Диетолог раскрыла особенности питания в пандемию коронавируса

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова раскрыла в интервью радио Sputnik особенности питания в пандемию коронавируса.

По ее словам, в рационе должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. При этом главное в каждый прием пищи употреблять белок.

Специалист посоветовала употреблять на завтрак кашу и сыр. «К этому нужно добавить чашку кофе и несколько сухофруктов», — отметила она. В обед — птица или рыба, а также овощи. На ужин врач посоветовала приготовить что-то легкое, например овощной омлет. На полдник можно взять хлебцы и хумус, а для легкого перекуса подойдут 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт.

По мнению диетолога, благодаря правильно составленному рациону организм в течение дня получит материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител.

Ранее российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала запрещенные для больных COVID-19 продукты новогоднего стола. Она призвала заразившихся коронавирусом россиян полностью отказаться от алкоголя, поскольку он ухудшает здоровье. Также она посоветовала в праздничные дни убрать из рациона тяжелую пищу. По ее словам, больным COVID-19 стоит избегать жареного мяса, шашлыка и калорийных салатов, таких как оливье и селедка под шубой. Соломатина также рекомендует не есть соленые продукты, так как они обезвоживают организм, и воздержаться от пищи, в состав которой входит сахар.