Ученые назвали способствующую уязвимости перед COVID-19 болезнь

Уязвимости перед коронавирусом способствуют заболевания верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Такое открытие сделали ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, их работа опубликована в журнале Gastroenterology.

Отмечается, что продукты питания считались безопасными с точки зрения распространения инфекции, поскольку все вредные частицы в них нейтрализуются желудочной кислотой. Однако у людей с рефлюксной болезнью желудочная кислота попадает в пищевод, образуя изжогу и повреждая стенки пищевода.

У некоторых пациентов с этой болезнью клетки пищевода со временем начинают напоминать клетки кишечника. Последние восприимчивы к коронавирусу.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова назвала особенности питания во время пандемии коронавируса. По ее словам, в рационе должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. При этом главное в каждый прием пищи употреблять белок.