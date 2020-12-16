Диетолог назвала десять «суперпродуктов» для поддержания иммунитета

Британский диетолог Лили Саттер назвала десять «суперпродуктов» для поддержания иммунитета во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, для полноценного питания человеку необходимы цельнозерновые продукты, рыба, чиа, лен и грецкие орехи, ягоды, а также йогурты и кисломолочные продукты. Помимо этого, эксперт отметила, что в день обязательно стоит съедать около двух яиц. Специалист добавила, что разноцветные овощи, растительные масла и консервированные помидоры тоже играют важную роль в поддержании здоровья человека. Саттер также напомнила, что в организме всегда необходимо поддерживать определенный уровень жидкости, и посоветовала пить больше воды и есть богатые ей овощи такие, как арбузы и огурцы.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самые полезные продукты для легких человека. В список суперпродуктов попали брокколи, скумбрия и куркума. В эфире программы «Жить здорово!» отметили, что брокколи содержит сульфорафан — соединение, которое обладает противоопухолевым эффектом.