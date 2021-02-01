Раскрыты необычные симптомы нехватки витамина D

Американский фармацевт Сьюзи Коэн раскрыла на своем личном сайте перечень необычных симптомов нехватки витамина D.

Врач указала, что при дефиците этого витамина появляются акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

Медик призвала пациентов как можно подробнее рассказывать о своих симптомах при обращении за помощью к врачам. Она пояснила, что многим специалистам важно знать все симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой.

К другим признакам дефицита витамина D врач отнесла высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.

Коэн рекомендовала употреблять больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы после консультации с врачом.

Ранее группа ученых из ведущих университетов Ирландии предложила включить витамин D в список эффективных средств для профилактики коронавируса. По их словам, ежедневный прием витамина D способен значительно снизить риск заражения коронавирусом, уберечь от тяжелого течения болезни, а также летального исхода.