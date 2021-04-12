В Роспотребнадзоре оценили возможность использования вакцин для детей

В Роспотребнадзоре оценили возможность использования российских вакцин от коронавируса для детей. Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, все три отечественные вакцины будут применяться в педиатрии. При этом специалист подчеркнул, что детская доза будет отличаться от взрослой.

Горелов также заявил, что для сохранения объективности правительству необходимо утвердить универсальные методические или клинические рекомендации по вакцинам, подходящие детям. Он добавил, что окончательное решение по выбору препарата для вакцинации несовершеннолетнего должен принимать его врач с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что вакцинация детей от коронавируса возможна с четырех лет. Согласно его словам, точный возраст пока определяется, в 2021 году планируется провести необходимые исследования.