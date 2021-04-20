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Гинцбург рассказал о планах вакцинировать 70 процентов россиян к ноябрю

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах вакцинировать 70 процентов россиян к ноябрю. Об этом он поделился в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинировать порядка 70 процентов нашего населения», — сказал он. При этом Гинцбург подчеркнул, что «чудес не бывает» и даже в случае задействования всей иммунобиологической промышленности на выпуск какого-то одного препарата в течение года будет возможно выпустить максимум 15 процентов от необходимого количества вакцины.

Ранее Гинцбург назвал число людей, привитых российской вакциной «Спутник V». По его словам, препаратом привились около 10-11 миллионов человек по всему миру.

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