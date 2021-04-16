В России оценили эффективность «Спутника V» при вакцинации животных

Российская вакцина «Спутник V» может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако в вопросе вакцинации в настоящее время стоят другие приоритеты. «Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — отметил Гинцбург.

Также специалист подчеркнул, что животных следует прививать не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком. Гинцбург добавил, что в центре Гамалеи «Спутник V» проверяли на животных, поэтому можно с уверенностью сказать, что вакцина эффективна.

В марте Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).