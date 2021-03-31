Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Об этом заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает РИА Новости.

Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ). На данный момент «Карнивак-Ков» является первым и единственным в мире профилактическим препаратом для животных.

Как рассказал Савенков, клинические испытания вакцины для животных начались в октябре прошлого года. В них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. По итогам исследований у ста процентов испытуемых вакцинированных животных были выработаны антитела к коронавирусу. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности», — заявил специалист.

На данный момент продолжительность выработанного после введения вакцины иммунитета продолжает изучаться. По словам Савенкова, в настоящий момент этот показатель составляет не менее шести месяцев. Массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле, добавил он.