Ветеринар оценил прогноз о следующем этапе пандемии COVID-19 среди животных

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков оценил прогноз директора центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александра Гинцбурга о следующем этапе пандемии COVID-19 среди домашних и сельскохозяйственных животных. О нем специалист порассуждал в эфире НСН.

Он напомнил, что коронавирус распространяется среди кошек и собак на протяжении более полувека, при этом межвидовой передачи до сих пор не происходило. «По разным данным, носителями коронавируса являются от 80 до 100 процентов кошек. То есть почти все они — носители вируса, но никакого массового вымирания вида мы не наблюдаем», — указал Шеляков.

Ветеринар заверил, что массового заражения новой инфекцией среди домашних животных быть не может, а тиражируемые случаи заболевания питомцев были единичными. Так, передача вируса возможна только в том случае, если у животного полностью отсутствует иммунитет. «Это единичные восприимчивые виды, они могут воспринимать ту болезнь, которую вроде бы не могли раньше воспринимать», — подчеркнул он.

По словам Шелякова, животных надо рассматривать не как носителей инфекции, а как передатчиков. Например, распространение вируса возможно таким образом: питомец дотронулся до предмета, на который попал вирус от больного человека, затем хозяин погладил животное, а потом почесал свой нос. «Животное выступило фактором передачи, но не из-за того, что оно само болело», — резюмировал врач. Однако он отметил, что инфекция во внешней среде неустойчива, и вероятность такого сценария очень мала.

Ранее Гинцбург указал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных, пояснил Гинцбург. Так, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.