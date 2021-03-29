Вирусолог оценил версию ВОЗ о пути коронавируса от летучих мышей к людям

Звери могут быть посредниками в передаче инфекций к человеку, но вряд ли человек может заразиться напрямую от летучих мышей, заявил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Бесконтрольная торговля экзотическими животными — это действительно крайне опасная практика, и с ней нужно бороться. По всему миру это нужно тщательно контролировать, а уж когда на рынке продаются всякие экзотические животные, это недопустимая практика», — отметил он. Он также добавил, что человек не может заразиться вирусом напрямую от летучей мыши, нужно промежуточное животное.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения описали путь коронавируса от летучих мышей к человеку. По их мнению, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных. Ученые отметили, что вирус находили у броненосцев, норок и кошек — эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.