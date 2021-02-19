Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса

Коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, вероятность данного события составляет 99,9 процента. Такое мнение в интервью изданию ZDF высказал немецкий ученый-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger).
С января по декабрь 2020 года ученый из Гамбурга проводил собственное расследование — анализировал научные публикации и материалы СМИ, а также обсуждал происходящее со множеством коллег, компетентных в данном вопросе. «Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории», — заявил Визендангер, оспаривая версию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В пресс-релизе Гамбургского университета отмечается, что работа Визендангера не претендует на научность, однако в ней упомянуты весомые аргументы, подкрепляющие описанную гипотезу.
Сам ученый настаивает на том, что ряд косвенных доказательств указывают на то, что утечка в лаборатории — наиболее логичное объяснение ситуации с COVID-19. В частности, исследователь заметил, что его коллегам до сих пор не удалось обнаружить животное, заразившее человека коронавирусом. Кроме того, он обратил внимание на высказанные до начала пандемии опасения относительно безопасности условий, наблюдаемых в Институте вирусологии в Ухане. Он уверен, что первыми инфицированными были сотрудники лаборатории.
Анализируя версию о возможных естественных носителях коронавируса, специалист возразил, что летучие мыши, о которых говорят в ВОЗ, обитают на расстоянии почти двух тысяч километров от Уханя, а значит, они едва ли могут быть разносчиками COVID-19. Визендангер подчеркнул, что его работа не предназначена для научного сообщества, его цель — спровоцировать общественные дебаты относительно допустимости исследований, направленных на «искусственное усиление вирусов».
В начале февраля эксперты ВОЗ заявили, что отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории. Отмечалось, что последний из перечисленных вариантов сочли маловероятным, поэтому ученые не планируют его изучать в дальнейшем.
В США с выводами специалистов не согласились. Телеканал NBC News уточнял, что разведка страны обладает информацией о том, что Пекин пытался скрыть источник возникновения COVID-19 и его значение на ранних этапах распространения инфекции.