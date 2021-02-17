США продолжили спорить с ВОЗ о версии появления коронавируса

США по-прежнему допускают появление коронавируса в лаборатории в Китае. Об этом сообщает NBC News.

Вашингтон не согласен с утверждением специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о природном происхождении вируса. Версию же о некоем инциденте в лаборатории международные эксперты посчитали «крайне маловероятной».

По информации телеканала, разведка США обладает информацией о том, что Пекин пытался скрыть источник возникновения COVID-19 и его значение на ранних этапах распространения инфекции. Уточняется, что имеющиеся данные не являются прямым доказательством искусственного происхождения вируса, однако этот вариант нельзя сбрасывать со счетов.

14 февраля в ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса. О своем предположении рассказал член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, доктор Питер Дасзак, По его словам, изначально вирус мог начать распространяться в южной части Китая, затем в Юго-Восточной Азии, а переносчиками все-таки были летучие мыши. По его мнению, именно на эту версию стоит «обратить наибольшее внимание».

Ранее ряд специалистов международной миссии заявили, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в стране. Австралийский ученый Доминик Дуайер объяснил, что Пекин показал экспертам лишь пару образцов.

Перед этим эксперты ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Они считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.