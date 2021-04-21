Путин заявил о недопустимости экологических катастроф в России

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости экологических катастроф в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого доступна на YouTube.

«Нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске», — сказал он.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.

В результате компания «Норникель» выплатила 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию. Руководство компании назвало многомиллиардный штраф уроком и сигналом для бизнес-сообщества. Деньги от штрафа планируют направить на восстановление экологии Сибири.