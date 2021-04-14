«Норникель» договорился с властями Красноярского края о развитии туризма в регионе

Правительство Красноярского края, «Норникель» и компания «Васта Дискавери» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в развитии туризма в регионе, а также о создании туристического проекта «Затундра» на Таймыре, сообщила пресс-служба ГМК.

Согласно подписанному документу, красноярские власти могут оказывать поддержку организациям в создании туристических комплексов. Край будет участвовать в федеральных проектах, направленных на финансирование развития туристической инфраструктуры, и в продвижении туристических проектов в Норильске и на Таймыре. «Норникель» станет инвестором «Затундры» и вложит в нее около 20 миллиардов рублей. «Васта Дискавери» займется реализацией проекта.

В публикации сказано, что соглашение должно повысить конкурентоспособность края на рынке внутреннего и въездного туризма, способствовать созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, стимулировать экономику.

«Затундру» построят вблизи Норильска, на базальтовом плоскогорье Плато Путорана. Она будет состоять из туристической деревни со всей необходимой инфраструктурой, кемпингами, пешими и водными туристическими маршрутами. Планируется, что все это заработает после 2026 года и будет принимать около 50 тысяч человек в год. Этот проект станет частью экологической программы, которая позволит сохранить местную хрупкую тундровую экосистему и значительно снизить нагрузку на окружающую среду, отметили в ГМК.

«Помимо экологии, "Норникель" вкладывает значительные средства в комплексное обновление и развитие городской инфраструктуры, транспортной доступности региона, повышение качества жизни норильчан. Эти преобразования помогут не только сохранить хрупкую природу Арктики, сделать регион комфортным для проживания, но и развивать новые сферы экономики», — цитирует служба слова старшего вице-президента, руководителя Норильского дивизиона «Норникеля» Николая Уткина.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что появление современных объектов экотуризма возле плато привлечет новых путешественников и «позволит сделать пребывание туристов максимально бережливым по отношению к дикой природе».