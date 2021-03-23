«Норникель» закрыл неэкологичный металлургический цех Кольской ГМК

Компания «Норникель» закрыла неэкологичный металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске, который ранее был крупнейшим источником выбросов диоксида серы в этом районе, сообщила пресс-служба ГМК.

В начале марта в цехе остановилось пирометаллургическое производство, были погашены печи и конвекторы. Это, а также недавнее закрытие еще одного цеха ГМК в «Никеле», приведет к снижению выбросов на Кольском полуострове на 85 процентов по сравнению с 2015 годом. «Таким образом, "Норникель" сделал очередной шаг на пути создания высокоэффективного производства с низким воздействием на окружающую среду», — говорится в публикации.

Сразу после закрытия цеха началась зачистка территории от медесодержащих материалов, которая продлится до конца года. После этого пройдет демонтаж производственных помещений и зданий. Весь перерабатывавшийся здесь концентрат будет отправляться в Норильский дивизион на другое производство.

Закрытие затронуло около 700 сотрудников, две трети из них решили продолжить работать в компании. Им предложили переобучение и трудоустройство с зарплатой не ниже прежней. Работники, которые согласятся на переезд, получат денежные компенсации на дорогу и жилье. Решившие уволиться получат денежные выплаты.

«Норникель» собирается построить в Мончегорске новое медерафинировочное производство с высоким уровнем механизации и автоматизации, соблюдением самых высоких экологических стандартов. Оно будет производить в два раза больше меди, до 150 тысяч тонн в год. Также запланирована модернизация ТЭЦ, которая отапливает весь город, чтобы снизить исходящие от нее выбросы.