Власти Мурманской области собрались развивать промышленный туризм

Правительство Мурманской области и Агентство стратегических инициатив (АСИ) собрались развивать в регионе промышленный туризм. Обе стороны подписали соответствующее соглашение, сообщает ИА «Би-порт».

Согласно договору, власти и представители агентства должны прорабатывать идеи по созданию туристических маршрутов с посещением промышленных объектов Заполярья. Продвижением туров займутся местные туроператоры и предприятия, среди которых «ФосАгро», «Норникель», Кольская АЭС, «Еврохим» и «Олкон».

Ранее привлечь в Арктику туристов захотели власти Ямала. Для этого подготовлены специальные турпакеты, который должны заинтересовать и ямальцев, и жителей других регионов и стран. В 2020 году акцент сделают на этнотурах, экскурсиях, рыбалке, сплавах по рекам, путешествиях в горы.

Меры по развития туризма в Арктике включат в стратегию развития зоны до 2035 года. По планам Минвостокразвития, среди них будут: оснащение северных регионов дорогами, развитие круизного судоходства, стимуляция инвестиций в туристическую сферу, отмена некоторых ограничений для иностранцев.

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